Niedrigster Schuldenstand seit vielen Jahren

Die Ratssitzung in Albertshofen fiel am Dienstag etwas kürzer aus weil die Ratsrunde die Debatte über einen WC-Container am Spielplatz neben dem alten Feuerwehrhaus vom öffentlichen in den nichtöffentlichen Sitzungsteil verlegte. „Das hatte mit Vergabe-Fragen zu tun, so sind die Vorschriften“, begründete Bürgermeister Horst Reuther die Vorgehensweise. Über die Einrichtung einer öffentlichen WC-Anlage hatte es in der vorherigen Ratssitzung noch Diskussionen und konträre Ansichten gesgeben.

Weitere Themen im Rat waren:

Beim Rechenschaftsbericht zur Haushaltsrechnung 2017 verwies der Bürgermeister darauf, dass die Gemeinde weiter auf dem Weg der Konsolidierung sei. Der Schuldenstand sei auf 1,4 Millionen Euro gesunken, was den niedrigsten Stand seit langen Jahren bedeute.

Die Ratsrunde beschloss, das eingeschränkte Parkverbot in der Rehgasse für einen Zeitraum von drei Monaten probeweise aufzuheben. Darüber herrschten am Ratstisch geteilte Meinungen, deswegen fiel der Ratsbeschluss mit sieben zu sechs Stimmen knapp aus. Der Bürger Marcel Ostwald und seine Partnerin Linda Heumann hatte in einem Brief darum gebeten, das eingeschränkte Parkverbot in der Rehgasse aufzuheben. „Kein Nachteil ohne Vorteil“, kommentierte Reuther die Angelegenheit, denn es gehe einerseits um den Begegnungsverkehr und andererseits um die Geschwindigkeit der Fahrzeuge. Bürgermeister Reuther konnte sich eine probeweise der Aufhebung des Parkverbots vorstellen, denn er brachte für den Antrag Verständnis auf. Doch Doris Müller gab zu bedenken, „dass wir dann dieselbe Situation wie in der Kirchgasse bekommen – und die ist höchst unbefriedigend“. Barbara Hügelschäffer wandte ein, dass viele Schulkinder die Rehgasse für den Schulweg benutzen und dort kaum Gehwege vorhanden seien, weswegen sie nicht begeistert von der Aufhebung war.

Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, einen Angebot für die Errichtung eines Glasfaseranschlusses und WLAN für die Grundschule einzuholen und einen Förderantrag bei der Regierung zu stellen. Denn es gebe vom Freistaat Bayern ein neues Förderprogramm für Glasfaseranschlüsse und WLAN an öffentlichen Schulen.

Der Bürgermeister gab bekannt, dass die Brücke am Radweg gebaut worden sei. Da sich dort aber Wasser angestaut hatte, sei die Brücke jetzt um zwei Meter versetzt worden. Die Baufirma habe den Unterbau fertig und schon kommende Woche soll die Asphaltierung abgeschlossen sein.