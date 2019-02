Niedrigste Schülerzahl seit zehn Jahren

78 Jungen und Mädchen aus den Gemeinden Nordheim und Sommerach drücken im laufenden Schuljahr in der Grundschule Sommerach die Schulbank. Das ist die niedrigste Schülerzahl seit über zehn Jahren, berichtete Bürgermeister Elmar Henke in der Sitzung des Gemeinderates Sommerach.

Laut Henke wird sich die Schülerzahl in den kommenden Jahren jedoch wieder erhöhen. Zur Finanzierung der Sachkosten für 2019 ist eine Umlage von 1665 Euro je Schüler notwendig. Der Schulverband ist schuldenfrei, berichtete Henke. Seinen Ausführungen zufolge soll die Schule in den nächsten Monaten einen WLAN-Anschluss bekommen und in einem Klassen- sowie dem Werkraum werden zusätzliche schalldämmende Maßnahmen installiert.

Beim Schulverband Volkach stehen laut Henke in den nächsten zwei Jahren Investitionen von 3,6 Millionen Euro im Bereich der energetischen Sanierung an. Für die neun Schüler aus Sommerach zahlt die Gemeinde 2019 insgesamt 11 200 Euro Schulverbandsumlage.

Interessantes gab es auch in Zusammenhang mit der Sitzung des Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung im Schwarzacher Becken zu berichten. Der 1978 gegründete Zweckverband erweitert sich ab 2020 um den Markt Kleinlangheim. Dies haben die bisher zusammengeschlossenen Gemeinden Schwarzach, Wiesentheid, Rüdenhausen und Sommerach laut Henke beschlossen. Für die weitere Aufnahme des Volkacher Stadtteils Dimbach sind zunächst noch entsprechende Berechnungen vorzulegen.

Der Anteil der Gemeinde Sommerach an der Kläranlage beträgt 31 Prozent. Nach dem beschlossenen Haushalt für 2019 muss die Gemeinde Sommerach etwa 360 000 Euro zahlen. Aktuell ist der Zweckverband schuldenfrei, so Henke.

Bei der Verwaltungsgemeinschaft, die im Mai 1978 mit der Stadt Volkach und den Gemeinden Sommerach und Nordheim eingerichtet wurde, sind 2019 Ausgaben von 2,3 Millionen Euro zu finanzieren. Der Anteil von Sommerach beträgt knapp 220 000 Euro. Auch die Verwaltungsgemeinschaft ist nach Aussage von Henke schuldenfrei.

Schließlich ging es um die Vergabe von Pflegearbeiten im Sommeracher Friedhof. Auf Vorschlag der Verwaltung stimmte der Gemeinderat entsprechenden Pflegearbeiten für 2019 zu. Den Zuschlag erhielt die Würzburger Friedhofsgärtnerei Kurzmann, die die notwendigen Arbeiten zum Angebotspreis von 6545 Euro ausführen wird.

Um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer im Kreuzungsbereich an der Staatstraße Volkach - Gerlachshausen zu erhöhen, nahm die Gemeinde Sommerach erneut Kontakt zum Staatlichen Straßenbauamt auf. Vorgeschlagen wurde seitens der Kommune eine Ampelregelung bzw. die Einrichtung eines Kreisverkehrs. Die Stellungnahme seitens des Straßenbauamtes liegt laut Henke noch nicht vor.

Der Service einer begrenzten Bauschuttannahme am gemeindlichen Wertstoffhof wird ab 2019 teurer. Die Kosten für die Miete des Containers sowie das Abfahren steigen um 20 Prozent, informierte der Gemeindechef. Er berichtete des Weiteren, dass der Internetauftritt der Gemeinde um einen englischen Textteil ergänzt wird. Den Beitrag erstellt Gemeindearchivar Elmar Hochholzer. Abschließend lobte der Bürgermeister noch einmal das Engagement der Grundschule Sommerach im Zuge des 200-jährigen Verfassungsjubiläums. Die vierte Klasse des Bildungsinstitutes hatte sich mit dem Ereignis "200 Jahre Bayerische Verfassung" eingehend beschäftigt und nunmehr als krönenden Abschluss eine Einladung in das bayerische Kultusministeriums erhalten. Dort gab es unter anderem Lob von Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Staatsminister Michael Piazolo.