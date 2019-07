Kitzingen vor 1 Stunde

Nicht aufgepasst

Am Donnerstagmorgen rangierte eine 49-Jährige mit ihrem Pkw in der Königsberger Straße in Kitzingen aus einer Einfahrt. Gleichzeitig fuhr ein Autofahrer aus einer Parklücke. Dabei berührten sich die Fahrzeuge. Wie die Polizei informiert, beläuft sich der Schaden auf 200 Euro.