Kitzingen vor 2 Stunden

Nicht aufgepasst und aufgefahren

Am Königsplatz in Kitzingen musste am Montagfrüh eine 54-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 24-jähriger Fahrer eines VW reagierte zu spät und fuhr auf. Schaden laut Polizeibericht: 2500 Euro.