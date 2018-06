Kitzingen vor 6 Stunden

Nicht aufgepasst und aufgefahren

Wegen eines Rückstaus in der Repperndorfer Straße in Kitzingen musste am Montagnachmittag der 25-jährige Fahrer eines Lastwagens abbremsen. Eine nachfolgende 22-jährige Autofahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Peugeot auf. Schaden laut Polizeibericht: 3500 Euro.