Neuwahlen bei Bayern Kitzingen

Die Fußballvereinigung Bayern Kitzingen lädt ihre Mitglieder am Freitag, 12. April, um 19 Uhr zur Generalversammlung im Vereinsheim am Bleichwasen ein. Nach den Berichten des Vorsitzenden Hans Schardt, des Kassiers Robert Geitz, der Kassenprüfer und der Abteilungen stehen Neuwahlen des Vorstands an. Gewählt werden Vorsitzende, Kassier, Kassenprüfer, Schriftführer, Jugendleiter und Ausschussmitglieder. Der 1911 gegründete Fußballverein zählt momentan rund 560 Mitglieder.