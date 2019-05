Neuwahl des Vorstands für Unternehmensflurbereinigung

Bei der Wahl der Teilnehmergemeinschaft für die Unternehmens-Flurbereinigung Rüdenhausen 4 wurden fünf Vorstandsmitglieder und deren Stellvertreter gewählt. In den Vorstand gewählt wurden für sechs Jahre: Christian Eckstein, Albert Eckstein, Willi Lang, Uwe Pfeiffer und Karl-Heinz Teufel. Stellvertreter sind Ernst Hey, Thomas Roth, Karl Wolf, Gerhard Ackermann und Joachim Sinn. Aufgrund wiederholter Stimmengleichheiten waren für die Plätze 4 bis 6 insgesamt drei Stichwahlen nötig

Die nicht mehr zur Wahl stehenden bisherigen Mitglieder des Vorstandes Harald Roth und Rudolf Falkenstein wurden mit je einer Urkunde verabschiedet.

Die Mitglieder des Vorstandes bilden zusammen mit dem beamteten Vorsitzenden Veselin Kolev vom Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft, dem wichtige Aufgaben obliegen. Insbesondere sind das Wege- und Gewässernetz zu planen, die Wertermittlung und die Bodenordnung durchzuführen.

Mit dem Bau der landwirtschaftlichen Wege und der Landschaftspflegemaßnahmen, der Offenlegung der Wertermittlung im Jahr 2019 sowie der voraussichtlich 2020 stattfindenden Wunschentgegennahme aller Eigentümer geht das Unternehmens-Flurneuordnungsverfahren Rüdenhausen 4 nun in die „heiße Phase“. Der neue Vorstand nahm bereits am 30. April in einer Sitzung seine Tätigkeit auf.