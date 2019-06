Neuses am Berg 13.06.2019

Neuses am Berg feiert Weinfest

Das Weinfest in Neuses am Berg gilt für viele als Geheimtipp im Reigen der fränkischen Weinfeste. In gemütlicher Atmosphäre können die Gäste bei der 39. Auflage wieder vom 14. bis 16. Juni mitten im Dorf feiern.