Neuntklässler besuchten KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg in der Oberpfalz war das Ziel der beiden neunten Klassen der Mittelschule Volkach. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, erfuhren die Schüler dort von Folter und Hinrichtungen, die nicht ins Weltbild des Nazi-Unrechtregimes passten. Zuhause angekommen, machten sie sich intensive Gedanken um die heutige politische Landschaft in Deutschland: "So etwas darf nie wieder geschehen", hieß es am Ende der Mitteilung.