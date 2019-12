Kitzingen vor 1 Stunde

Neujahrskonzert: Klassik trifft auf Filmmusik

Das Neujahrskonzert der Stadt Kitzingen am Samstag, 11. Januar, um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge wird ein Ritt des Schauspielers Kai Christian Moritz und der Pianistin Anna Scheps durch die Musik-, Film- und Literaturgeschichte. Laut Pressemitteilung wird ein amüsanter, phantasievoller, rasanter und kurzweiliger Abend garantiert. Anna Scheps führt mit ihrem aktuellen Programm auf eine sehr intensive Reise durch diese Welten. Der Schauspieler Kai Christian Moritz führt als Conférencier durch den musikalischen Abend. Dabei rezitiert er Filmfragmente genauso wie die Literatur von Shakespeare bis Paul Celan. Karten gibt es im Buchladen am Markt sowie in der Schöningh Buchhandlung am Marktplatz Kitzingen.