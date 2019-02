Neues Wohngebiet und Ansiedlung eines Weltkonzerns

Es tut sich derzeit einiges in Geiselwind. So ist die Gemeinde derzeit dabei, ihren Flächennutzungsplan zu ändern, was vor allem durch die Erweiterung des Gewerbegebiets Inno-Park um insgesamt 9,56 Hektar nötig wurde. Dazu soll in den nächsten Wochen auch der Bebauungsplan für ein neues Wohngebiet ausliegen, weil die Gemeinde in Geiselwind selbst keine Bauplätze mehr besitzt. Es bestehe eine stetige Nachfrage, sagte Bürgermeister Ernst Nickel. Deswegen wird im Nordwesten der Gemeinde das Gebiet Langäcker II mit einer Größe von rund drei Hektarn geschaffen.

Beim Flächennutzungsplan gab es bei der ersten Anhörung von Seiten der insgesamt 24 beteiligten Behörden keine größeren Einwände. Auf die Stellungnahme des Bund Naturschutz, der die Zersiedelung der Landschaft und den hohen Flächenverbrauch monierte, gab die Gemeinde eine Antwort, die auf das Kommende hindeutet. So heißt es dort unter anderem: "Für den Markt Geiselwind ist es sehr wichtig, dass die sich im Inno-Park ansiedelnden Firmen langfristig und dauerhaft ein umfangreiches Arbeitsplatzangebot von voraussichtlich 1000 Arbeitsplätzen sichern." Deswegen erweitere man. Außerdem heißt es weiter, dass "ein Weltmarktführer" sich dort mit seiner Europazentrale niederlassen wolle. Das sei "für den Markt Geiselwind und den ganzen Landkreis Kitzingen von entscheidender Daseinsvorsorge." Bei dem Konzern könnte es sich um den Sportartikelhersteller Puma handeln, dessen Start für den Bau kurz bevor steht.

Im Gemeinderat wurde außerdem der bereits vorgestellte Neubau des Hochbehälters für die Wasserversorgung beschlossen. An der Stelle des bestehenden Gebäudes am Krackenberg baut die Gemeinde neu, weil sich das aus mehreren Gründen als sinnvoller herausstellte als eine Renovierung. Der künftige Wasserspeicher wird mit zwei Edelstahlbehältern auf dem modernsten Stand der Technik sein, wie Verwaltungsleiter Wilfried Hack sagte. Das Ganze gehört zum großen, etwa neun Millionen Euro teuren, Gesamtpaket bei den Erneuerungen der Wasserversorgung der Gemeinde. In einem Jahr soll der neue Hochbehälter fertig sein, hofft Hack.

Auf dem Gebäude in Geiselwind, wie auch auf dem in Dürrnbuch sowie auf der Pumpstation Langenberg/Rehweiler, werden jeweils Solaranlagen angebracht. Das entschied der Gemeinderat. Damit kann der Hochbehälter zum einen im Fall eines Stromausfalls mit Energie versorgt werden. Zum anderen wird der Ertrag daraus in die Wasserkosten mit einberechnet. Die Anlagen werden von der Firma Elektrotechnik Müller aus Geiselwind zum Preis von 146 370 Euro installiert.