Neues Spielgerät auf dem Pausenhof

Seit kurzem ist der Pausenhof in Rödelsee um eine Attraktion reicher: Die Mitarbeitern des Rödelseer Bauhofs installierten die neue Spagatbrücke, die sich die Erst- und Zweitklässler selbst ausgesucht hatten. Finanziert wurde sie durch einen Spendenlauf. Außerdem ziert nun auch eine neue Hecke als Begrenzung den Schulhof. In Zukunft können die Kinder dort heimische Hecken und Frühblüher betrachten. Aufgrund einer Spende des IWC Steigerwald konnten die neuen Gewächse gepflanzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.