Neues Programm: Konfliktlösung mit der Volkshochschule

Mit einem Festakt in der Frankfurter Paulskirche eröffneten die Volkshochschulen in Deutschland kürzlich das Jubiläumsjahr zu ihrem 100-jährigen Bestehen. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, referierte über den Bildungsauftrag des Grundgesetzes und bescheinigte den Volkshochschulen eine wichtige Rolle für den Erhalt der Demokratie.

In Kitzingen gibt es eine eigene Volkshochschule seit 71 Jahren, seit einem Jahr den Verbund mit der Volkshochschule Ochsenfurt. Ein Jubiläum werde es vor Ort also nicht geben, so vhs-Leiterin Cornelia Rauh in einer Pressemitteilung. Aber: Was macht man dann aus einem Jubiläumsjahr, das Volkshochschulen als Lernorte der Demokratie feiert? Die Kitzinger Volkshochschule hat sich bei der Gestaltung des neuen Programms einen anderen Geburtstag herausgepickt und zwar in Form des Vortrags „Das Grundgesetz – Die Verfassung der BRD seit 70 Jahren“. Der Würzburger Verfassungsrechtler Florian Meinel wird der Frage nachspüren, ob das Grundgesetz den Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft noch gewachsen ist und wie wir auf Grundrechtsgefährdungen reagieren.

"Das neue Dorf"

Generell setzen sich zahlreiche Angebote der vhs mit Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft auseinander. Im Vortrag „Das neue Dorf“ diskutiert Ralf Otterpohl, Professor an der TU Hamburg, Ideen zu einer neuartigen Form des Zusammenlebens und zum gemeinsamen Wirtschaften auf dem Land, die Veranstaltung „Wasserstoff als neuer Energieträger“ gibt einen Einblick in die Entwicklung der Mobilität in der Metropolregion Nürnberg. Infoabende zu den Themen "Finanzstrategien", "Ruhestand" und "Pflegeabsicherung" beantworten klassische Fragen zur Vorsorge.

Ein Gesundheitsbewusstsein, das geprägt ist vom Gedanken „Fit im Hier und Jetzt und in Zukunft“, führt dazu, dass Entspannungs- und Bewegungsangebote wie Yoga, Qi Gong, Pilates, Fitness-Gymnastik und -Tanz stark nachgefragt sind ebenso wie Trampolin-Training.

Rund um die Gesundheit

Außerdem gibt es im Frühjahr auch Outdoor-Themen wie Gesundheitswandern, Waldbaden oder Inline Skating. Wissen rund um Gesundheit bieten auch die Patientenseminare der Klinik Kitzinger Land oder Vorträge zur Gelenkoperationen, Blasenentzündung und Yogatherapie.

Prozesse in Gang setzen und Veränderungen bewirken können Vorträge und Seminare zu den Themen "Konflikte lösen", "Gelassenheit lernen", "Aufräumen oder Aufschieberitis". Das Phänomen, unbeliebte Tätigkeiten und Dinge auf die lange Bank zu schieben, macht in der Regel Ärger und vermindert das Wohlbefinden aller Leidtragenden. An diesem Abend geht es um Lösungen.

Der Seele etwas Gutes tun und sich selbst stärken, gelingt auch in den Sprach- und Kreativkursen der vhs. Zeichnen Malen, Weidenflechten, Literatur, Nähen und Gitarrenunterricht sind nur einige Beispiele.

Anmeldung: Das vollständige Programmheft liegt in Rathäusern, Buchhandlungen und Büchereien sowie in Banken und Sparkassen sowie weiteren zentralen Stellen in Stadt und Landkreis Kitzingen aus. Außerdem ist es auf der Homepage der Volkshochschule abrufbar. Anmeldungen zu den Kursen sind ab sofort möglich: online unter www.vhs.kitzingen.info, per Mail vhs@stadt-kitzingen.de, telefonisch unter (09321) 92994545 oder persönlich in der Geschäftsstelle der Volkshochschule Kitzingen im Luitpoldbau am Hindenburgring Süd 3.