Neues Mainschleifen-Christkind: Marie Winkelmann

Am kommenden Wochenende hat Marie Winkelmann ihren ersten Auftritt als Mainschleifenchristkind bei der Volkacher Weihnachtsstraße. Am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, wird sie jeweils um 16 Uhr gemeinsam mit dem Nikolaus und zwei Engelchen die Kinder und Gäste auf dem Marktplatz begrüßen. Dies teilt der Gewerbeverband Volkacher Mainschleife mit. Marie Winkelmann ist 18 Jahre alt, wohnt in Volkach, studiert Lehramt für Sonderpädagogik, tanzt gerne in ihrer Freizeit und freut sich auf die Auftritte als Mainschleifenchristkind.