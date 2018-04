MAINBERNHEIM vor 21 Minuten

Neues Maibaumfest in Mainbernheim

Zum ersten Mal wird in Mainbernheim der Maibaum in diesem Jahr nicht am 1. Mai, sondern schon am 30. April aufgestellt. Nachdem das Markgrafenstädtchen lange Jahre von dem in der Region gepflegten Brauch abwich, den Baum am letzten Tag im April aufzustellen und erst am „Tag der Arbeit“ selbst den Mai begrüßte, findet das Fest heuer bereits am 30. April statt. Organisiert wird die Aktion erstmals von der Feuerwehr Mainbernheim, die zusammen mit dem bisherigen Ausrichter der Maifeier, dem Obst- und Gartenbauverein, das Heft in der Hand hat. Um 16.30 Uhr trifft sich die Bevölkerung im Turngarten zum Abmarsch in Richtung Wald, wo dann der Baum geschlagen und geholt wird. Um 19 Uhr ist dann jedermann zur Feier im Turngarten eingeladen, wo der Baum aufgestellt wird.