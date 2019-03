Neues Haus für Feuerwehr und Bauhof

Der nächste "dicke Brocken" kommt auf die Gemeinde Geiselwind zu. Zu der noch laufenden Erneuerung der Wasserversorgung kommt nun der Neubau des Feuerwehrhauses samt angegliedertem Bauhof. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Die Kosten für das gesamte Projekt schätzte Planer Markus Blum auf rund 3,3 Millionen Euro, wobei es nur für das Feuerwehrgerätehaus Zuschüsse gibt. Wenn alles klappt, könnten die neuen Gebäude in gut zwei Jahren fertig sein, überschlug Bürgermeister Ernst Nickel.

Bürgermeister Nickel betonte, dass das ganze Vorhaben bei mehreren Treffen mit den Verantwortlichen der Wehr besprochen wurde. „Man muss es realistisch sehen: Bauhof und Feuerwehrhaus sind 38 Jahre alt. Die Anforderungen steigen ständig, die Aufgaben auch.“ Einen anderen Platz für einen Neubau im Ort habe man nicht gefunden. Den Standort zu belassen, sei auch Wunsch der Wehr.

Dass die Gemeinde vor allem am Haus der Stützpunkt-Feuerwehr in absehbarer Zeit tätig werden muss, damit hatte sie schon lange gerechnet. Bereits in den Haushaltsplänen der vergangenen Jahre ließ die Kommune vorsorglich Geld für diesen Fall einstellen. Zudem hat sie vor einigen Monaten bereits ein direkt angrenzendes Grundstück gekauft und die dortigen Gebäude abreißen lassen.

Sanierung lohnt nicht

Allerdings schien bislang auch eine Sanierung des bestehenden Gerätehauses noch möglich, die jedoch nach den Untersuchungen der Fachleute und den Besprechungen im Vorfeld wenig sinnvoll ist. Die Fassade sei total löchrig und müsste komplett saniert werden, die Fenster müssten raus, das Dach müsste weg, der Boden müsste ein Gefälle bekommen, damit das Wasser abfließen kann, und so weiter, erläuterte Blum. Die Tore am Haus seien mit 3,60 Metern zu niedrig nach heutigen Gesichtspunkten. Zudem stelle sich die große Frage, ob die jetzige Decke bei einer Sanierung überhaupt tragfähig sei.

Außerdem komme hinzu, dass es für eine Sanierung keine oder nur geringe staatlichen Zuschüsse gebe, führte der Planer aus. „Eine Sanierung würden wir nur mit hohem Aufwand im gleichen Maße hin bekommen“, meinte Blum. Er schätzte die Förderung für den Neubau auf rund 900 000 Euro, bei Gesamtkosten von 2,2 Millionen Euro.

Viele Mängel am Bauhof

Beim Bauhof listete er ebenso etliche Mängel auf. Unter anderem seien dort die Garagen zu niedrig, die Bodenplatte habe bereits Risse, eine Wandseite sei undicht. Es besteht aktuell zu wenig Platz, um alles unterzubringen. So hat die Gemeinde bereits die Werkstatt der Wasserwarte in Räumen des Rathauses eingerichtet.

Der Planer erläuterte in der Sitzung das mögliche neue Raumkonzept, das mit über 1000 Quadratmetern deutlich mehr Platz als bisher für die Feuerwehr vorsieht. Sechs Fahrzeugstellplätze sind geplant, daneben ein Lagerbereich und eine Werkstatt im Erdgeschoss. Oben wäre Platz für einen Schulungsräume sowie für Büros, WCs und weitere Räume. Zudem gäbe es außen mehr Parkplätze für die Feuerwehrleute im Einsatzfall.

Räte besorgt um Kosten

Die Räte sorgten sich vor allem wegen der Kosten. Ob man nicht auf dem Gelände der Autobahnmeisterei unterkommen könne, fragte Gerhard Haubenreich. Dieses übernehme der künftige Investor der Autobahn, verneinte Bürgermeister Nickel. Er wies darauf hin, dass ein erneutes Verschieben des Baus das Ganze noch teurer machen würde.

Später unterstützte ihn auch Gemeinderat Simon Seitz, der auch bei der Feuerwehr ist. Das Gebäude sei „fertig, ich glaube nicht, dass man es günstiger sanieren kann.“ Seitz warf ein, er wüsste nicht, welche der umliegenden Gemeinden zuletzt ihr Gerätehaus saniert hätten. Alle hätten neu gebaut, wohl nicht ohne Grund.

In der Diskussion stellte Richard Rückel die Ausgaben von 1,1 Millionen Euro für den Bauhof in Frage. Auch das sei durchaus angebracht und nötig, argumentierte Nickel. Überhaupt sei die Finanzierung wegen des angesparten Geldes gesichert. Philipp Rost schlug vor, die Gemeinde solle eine Heizung mit Hackschnitzeln anstatt Pellets einplanen. Man werde das prüfen, jedoch brauche man dazu mehr Raum, so Planer Blum.

Zwischenlösung für Feuerwehr

Wo denn die Wehr während der Bauzeit unterkomme, wollte Dieter Hagen wissen. Dazu habe man bereits Gespräche mit einem Unternehmen geführt, das im Inno-Park baut, so der Bürgermeister. Die Firma würde der Gemeinde eine Lagerhalle mit ausreichend Platz als Unterkunft für die Wehr zur Verfügung stellen während der Bauzeit. Eine Zwischenlösung für den Bauhof werde man in der Zeit finden, meinte Nickel.

Der Gemeinderat stimmte der Vorplanung einmütig zu. Die Unterlagen werden nun an die Regierung weiter geleitet, die dann die Zuschüsse festlegt. Bürgermeister Nickel rechnete, dass etwa ab September die Ausschreibung erfolgen könnte. Im März 2020 wäre Baubeginn, bis Mai 2021 soll das Ganze fertig sein.