Abtswind vor 1 Stunde

Neues Gewerbegebiet entsteht in Abtswind

Demnächst wird es in Abtswind weiteren Platz für Gewerbe geben. Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am Montag, dass auf Ackerflächen im Flurstück Breitenloh ein Bebauungsplan gemacht wird. Der Bereich liegt westlich vom Ort direkt an der Straße nach Wiesentheid, etwa zwischen der Kläranlage und der Autobahn. Bürgermeister Jürgen Schulz und die Räte haben ein Areal anvisiert mit einer Größe von insgesamt 23 Hektar. Im ersten Abschnitt soll zunächst etwa die Hälfte der Fläche erschlossen werden, hieß es.