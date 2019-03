Neues Gesicht für den Platz vor der alten Schule

"Da wird auch für die Dorfgemeinschaft etwas bewegt." Veselin Kolev vom Amt für ländliche Entwicklung meinte damit bei der Bürgerversammlung in Atzhausen am Montagabend im Feuerwehrheim die Neugestaltung und Aufwertung des Geländes vor der ehemaligen Schule mit Spiel- und Festplatz im Zuge der Dorferneuerung. Als nächste Schritte kündigte er die Kostenvereinbarung zwischen dem Markt Kleinlangheim und der Teilnehmergemeinschaft, das Plazet des Amtes und den Abschluss des Vertrags an.

Kolev wies auf die Gelegenheit hin, bei der Dorferneuerung auch private Bereiche zu verbessern und dabei eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Bei der Umsetzung von geplanten Maßnahmen, zu der es eine Förderung gebe, werde den Antragstellern auch gesagt, was beachtet werden müsse, um dem Anspruch auf Zuschuss gerecht zu werden, "aber vor Beginn der Baumaßnahme muss die Zusage des Amtes da sein", so sein wichtiger Hinweis.

Entwurf liegt vor

Ralf Schäffner vom Planungsbüro arc.grün berichtete, dass nach Absprache mit dem Atzhäuser Dorferneuerungsarbeitskreis und dem Amt für ländliche Entwicklung nun ein vom Amt abgesegneter Entwurf vorliege: "Die plan- und förderechtliche Genehmigung ist durch". Die Planung sieht einen Sitzbereich, die Möglichkeit zur zusätzlichen Bestuhlung, vier weitere Bäume, einen Kinderspielplatz, einen kleinen Bolzplatz, die Pflasterung vor dem Feuerwehrgerätehaus für acht Stellplätze und eine Hecke am Südrand des Geländes vor. Ebenfalls eine Hecke wird entlang der Feuerbacher Straße zur Absicherung des Platzes angelegt, außerdem ein Gehweg und ein Sicherheitsabstand zwischen Gehweg und Straße. Westlich der alten Schule ist zunächst eine Schotterfläche vorgesehen, "da noch nicht klar ist, was mit dem Haus geschieht".

Zum Finanzplan sagte Schäffner, dass Kosten von rund 190 000 veranschlagt seien, wobei mit 61 Prozent Förderung zu rechnen sei. Nach Vertragsabschluss erfolge die Ausschreibung "der Baubeginn könnte im Frühjahr 2020 erfolgen und es ist mit einer Bauzeit von etwa fünf Monaten zu rechnen". Leo Kuhn hatte da seine Zweifel, ob die Maßnahme bis zum traditionellen Sommerfest der Atzhäuser Feuerwehr im Juli fertig sei.

"Das wird ein schöner Platz", zeigte sich Bürgermeisterin Gerlinde Stier überzeugt. Sie erinnerte an den Beschluss des Gemeinderats zum Auftrag der Planung an das Büro arc.grün und sagte auf Fragen aus der Runde zu einer eventuellen Neugestaltung der Feuerbacher Straße, dass diese in die langfristige Planung von etwa zehn bis 15 Jahren aufgenommen sei. "Jetzt wird nur die Entwässerung beim Gehwegausbau verbessert." Für eine eventuelle Sanierung der ehemaligen Schule habe man 150 000 Euro vorgesehen, "da das Haus auch als Treffpunkt genutzt werden könnte, da das Gasthaus Troglauer geschlossen ist". Sie bedankte sich mit herzlichen Worten beim Feuerwehrverein und bei allen, die durch ehrenamtlichen Einsatz zur Stärkung der Dorfgemeinschaft beitragen.

Druckleitung ist nötig

Thomas Glückert vom Ingenieurbüro Glückert TIG ging auf den Abwasseranschluss Kleinlangheims an die Kläranlage Schwarzacher Becken mittels Anschluss an den Atzhäuser Abwasserkanal ein, da Atzhausen schon an besagte Kläranlage angeschlossen ist. Aufgrund der Vergleichsstudie habe sich heraus gestellt, dass dieser Anschluss wirtschaftlicher als Sanierung oder Neubau der Kleinlangheimer Kläranlage sei, "auch mit Blick auf die immer teurere Klärschlammentsorgung". Für den Anschluss an den Atzhäuser Abwasserkanal müsse eine Druckleitung gebaut und in Atzhausen ein Stück der Ortskanalisation ausgebaut werden. Außerdem stehe eine Erweiterung des zu kleinen Atzhäuser Regenüberlaufbeckens an. Zur Frage der Finanzierung des Kleinlangheimer Anschlusses an den Abwasserzweckverband Schwarzacher Becken sagte die Bürgermeisterin, dass diese über Beiträge und Gebühren erfolgen müsse. Glückert kündigte weitere Kosten in einigen Jahren an, wenn für die Kläranlage Schwarzacher Becken Investitionen von etwa sechs Millionen Euro kommen könnten, "da die Vorschriften aus Brüssel immer schärfer werden". Er betonte einige Male, dass jeder sich trotz verschiedenster Baumaßnahmen gegen Rückstau aus dem Kanal schützen müsse.