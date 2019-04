Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Prichsenstadt

Es ist schon arg in die Jahre gekommen, das Löschfahrzeug LF 16/12 der Feuerwehr Prichsenstadt. Bei der Anschaffung hatte das gebrauchte Fahrzeug gut 15 000 Euro gekostet und nur als Übergangsfahrzeug vorgesehen. Das sei jetzt 37 Jahre her, berichtete Bürgermeister René Schlehr in der Ratssitzung am Donnerstagabend. Der Rat beschloss mit 14:1 Stimmen, ein neues Fahrzeug anzuschaffen. Kämmerer Marco Kölln hatte nach einem Ratsbeschluss 300 000 Euro dafür in den Haushalt eingestellt.

Mögliche Sammelbestellung mit Castell

Gekauft werden soll ein neues HLF 10 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug): Mit 90 000 Euro beteiligt sich die Regierung von Unterfranken an der Neubeschaffung. Weitere 10 000 Euro steuert die Regierung bei einer Sammelbestellung zu, wenn also zwei Feuerwehren ein baugleiches Fahrzeug beim selben Hersteller kaufen.

Genau das geschieht jetzt in der Gemeinde Castell, so Schlehr in der Sitzung. Nach einem Bericht in der Main-Post hatte der Casteller Kommandant Stefan Gegner Schlehr eine gemeinsame Bestellung vorgeschlagen. Dem Rat gefiel dieser Vorschlag.

Nach dem Ratsbeschluss in Prichsenstadt wird Schlehr jetzt Kontakt mit seinem Bürgermeisterkollegen Jochen Kramer aufnehmen, um möglicherweise gemeinsam mit ihm eine Sammelbestellung aufzugeben. Unabhängig davon legte der Rat fest, dass das Fahrzeug auch mit jeder anderen Kommune in Bayern bestellt werden soll, falls die Gespräche mit Castell nicht zum gewünschten Erfolg führen.