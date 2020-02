Neues Dach für die Kapelle in Laub

Die Dreifaltigkeitskappele am Ortsausgang des Prichsenstädter Ortsteils Laub in Richtung Prichsenstadt bekommt ein neues Dach und ein neues Dachgestühl. Die Dachziegel sind bereits abgetragen, eine schwere Folie schützt den Innenraum vor Regen. Das Holzkonstrukt unterhalb des Daches, sagte Bürgermeister René Schlehr in der jüngsten Ratssitzung, "war nicht historisch, vielmehr waren es einfache Latten, die jetzt vom Bauhof durch neue Latten ersetzt werden". Dann kommen wieder Dachziegel rein, "und dann ist die Sache auch schon fertig". Die Arbeiten werden fortgesetzt, sobald es das regnerische Wetter wieder zulässt.

Viel spannender entwickelt sich die Suche nach dem Stiftungsvermögen, denn die Kapelle ist im Jahr 1736 gestiftet worden. Von wem, weiß heute niemand mehr, denn der zentral im Eingangsportal eingravierte Name des Stifters ist im Laufe der Jahrhunderte verwittert. Dieses Vermögen, so Schlehr weiter, müsse es gegeben haben, wie alte Dokumente belegen.

Weil aber, wie berichtet, mangels Unterlagen keine Nachfahren des Stifters mehr gefunden werden können, gestaltet sich auch die Suche nach dem Stiftungsvermögen einigermaßen schwierig. "Irgendwo muss das Geld doch sein, falls es überhaupt noch da sein sollte", so der Bürgermeister. Immerhin hat Schlehr mit Hilfe einer Mitbürgerin die Bank gefunden, bei der das Geld deponiert gewesen sein könnte. Auch dort müssen die Bankmitarbeiter tief in ihrem Archiv wühlen. "Vielleicht ist das Konto zwischenzeitlich aufgelöst, weil kein Geld mehr da war, oder das Geld wurde auf irgend ein anderes Konto überwiesen", musste sich der Bürgermeister entgegen seinen seinen Gepflogenheiten in Mutmaßungen üben.

Denn auch Banken sind nicht verpflichtet, die Unterlagen ihrer Kunden bis zum Sankt Nimmerleins-Tag aufzuheben. "Es bleibt spannend", versprach Schlehr. Die Kosten für das neue Dach bezifferte Schlehr nicht genau, sondern umriss sie mit "nicht wirklich hoch".