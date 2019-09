Neues Crossfit-Center am Dreistock

Wer keine Lust auf eintöniges Körpertraining hat, findet bei Crossfit T.S.S. in Kitzingen die gewünschte Abwechslung. TSS steht für "the strong society" (eine starke Gemeinschaft) mit Andreas Synak als Trainer.

Er bietet Kleingruppentraining für bis zu acht Personen an. Durch seinen Ansatz "vorzeigen – machen – korrigieren" möchte er Fehler gleich in der Ausführung ausmerzen. Wichtig ist ihm, dass jede Bewegung an den aktuellen Leistungsstand angepasst und der gesamte Körper berücksichtigt wird.

Die Trainingsanlage am Dreistock 13 ist täglich von 6 bis 20 Uhr geöffnet, trainiert wird montags, mittwochs und freitags im Gebäude von Stefanie und Mark Kraus, die zudem mit "MainRaum" Kursräume auf Zeit für Workshops und Seminare für bis zu 16 Personen anbieten. Infos unter Tel.: 0151/23212914.