Seit dem Start der ersten Bläserklassen im Jahre 2007 gehen die Volksschule Volkach, die Grundschule Sommerach und die Musikschule Volkacher Mainschleife gemeinsame Wege. In Kürze startet ein neues Bläserklassenprojekt.

Der Begriff Bläserklasse steht synonym für alle methodischen, didaktischen und organisatorischen Ziele und Bemühungen, an einer Schule spielerische Fähigkeiten und musikalisches Basiswissen mit Einsatz eines Klassensatzes von Orchesterblasinstrumenten zu vermitteln, heißt es in einer Pressemitteilung. Über zwei Jahre hinweg erlernen die Schüler einer Bläserklasse zeitgleich und gemeinsam ein Orchesterblasinstrument. Der Unterricht gliedert sich in zwei Bereiche: einmal wöchentlich gemeinsamer Orchesterunterricht und einmal wöchentlich instrumentenbezogener Registerunterricht.

Am Informationsabend in der Volksschule Volkach am 6. Mai, um 18.30 Uhr und am Tag der Musikschule am 19. Mai haben die Kinder Gelegenheit, das für sie passende Instrument zu finden. Dabei stehen folgende Instrumente zur Verfügung: Tuba, Euphonium, Posaune, Waldhorn, Trompete, Klarinette, Fagott, Altsax und Querflöte. Die gemeinsamen Bläserklassenproben finden jeweils am Montagnachmittag um 15 Uhr statt. Die Schulbusse können kostenfrei genutzt werden.

Weitere Infos und Anmeldung bei Schulleiter Rainer Dotterweich, Tel.: (09381) 9494, oder Oskar Schwab Leiter der Musikschule Volkacher Mainschleife, Tel.: (09381) 40128). Anmeldeformulare sind auch über die Volkschule Volkach, Grundschule Sommerach oder im Büro der Musikschule Volkacher Mainschleife erhältlich.