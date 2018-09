Neues Bauland wohl erst ab 2020

Die Bauplätze im Gebiet „Weihersbrunnen“ im Norden Wiesentheids sind fast alle verkauft. Nun will die Gemeinde Dampf machen, um die als nächstes vorgesehene Fläche im Seeflur, im Anschluss an die Kolpingstraße in Richtung Feuerbach gelegen, zu erschließen. Bürgermeister Werner Knaier sagte in der Sitzung des Gemeinderats, er rechne damit, dass 2020 die ersten Grundstücke dort verkauft und bebaut werden. „Wir müssen das weiter voran treiben“, so Knaier.

Zuletzt wurden 42 Plätze im Weihersbrunnen als erneute Erweiterung des Areals entlang der Straße nach Prichsenstadt ausgewiesen. Nach nun zwei Jahren sind bis auf sechs Plätze dort alle verkauft, in den nächsten Tagen folgen weitere vier. „Wenn keiner abspringt, haben wir dann noch zwei“, so Knaier.

Dann werde es etwas dauern, bis es im Seeflur weiter gehen kann. Zur Fränkischen Toskana hin hat die Gemeinde eine Fläche mit einer Größe von insgesamt 6,2 Hektar bereits erworben. Fünf Hektar davon sollen Bauland werden, etwa 40 Plätze sind vorgesehen. In dem Bereich steht bereits die neue Kinderkrippe, die in den nächsten Monaten fertig werden soll.