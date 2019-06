Neues Baugebiet und neue Ideen für das Kanu-Erlebnis-Center

Die Grundstücke sind gekauft, jetzt geht es an die Planung des neuen Volkacher Baugebiets. Das soll im Norden Volkachs entstehen, im Anschluss an das bestehende Baugebiet „An der Schaubmühle – Bereich Ost“. In der Sitzung des Volkacher Stadtrates am Montag im Rathaus geht es um die Aufstellung eines Bebauungsplanes und die Vergabe der Planung an eine Firma. Los geht's um 19.20 Uhr im Rathaus, im Anschluss an die Sitzung des Bauausschusses.

Dieser beschäftigt sich vor allem mit Bauvoranfragen und Bauanträgen von Privatleuten. Von öffentlichem Interesse könnten allerdings die Änderungen des Bauantrags für das Kanu-Erlebnis-Center für Schulungen und Gastronomie sein. Dieses hat eine Baugenehmigung von 2012, mittlerweile ist es an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Markus Schönfelder, Geschäftsführer der Waterwalker GmbH, möchte unter anderem den Cateringbereich durch eine mobile Grillstation und eine mobile Anrichte bzw. Spüle erweitern. Das erfordert eine gaststättenrechtliche Genehmigung. Zudem soll ein Großteil der Terrassenfläche in den Veranstaltungsraum integriert werden, um Lärm zu vermindern.

Wie die Altstadt-Bewohner den Tourismus finden

Nach dem Bauausschuss geht es im Stadtrat weiter mit der Teilnahme Volkachs am kommunalen Energieeffizienz-Netzwerk. Diese Netzwerke sollen eine Reduktion der CO2-Belastungen erreichen und damit das Erreichen der Klimaschutzziele unterstützen. Gelingen soll das durch vier moderierte Netzwerktreffen jährlich und eine Beratung der Kommune zu Themen wie Energie sparen bei der Straßenbeleuchtung oder Photovoltaikanlagen zur Eigenstromnutzung.

Des Weiteren bespricht der Stadtrat die Ergebnisse des ersten Anwohnertreffens der Altstadt Volkach zu touristischen Fragen. Bei dem Treffen im Februar war es darum gegangen, welche Dinge die Anwohner in Bezug auf den Tages- und Urlaubstourismus gut und welche sie verbesserungswürdig finden.