Neuerscheinungen auf dem Jugend-Büchermarkt im März

Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach hat drei Neuerscheinungen in den Sparten Jugend-, Kinder- und Bilderbuch als "Buch und App des Monats März" vorgestellt. Das sind laut Pressemitteilung:

Jugendbuch: "Wer ist Edward Moon?" von Sarah Crossan (355 Seiten, 17 Euro, Mixtvision 2019, ab 14 Jahren, ISBN: 978-3-95854-140-5). Ein Prosagedicht über Geschwisterbeziehungen und die Todesstrafe. Eindringlich, poetisch und bewegend schildert Crossan die Besuche im Todestrakt, das Leben vor Gefängnismauern und schreibt über Chancenlosigkeit in einer Gesellschaft, in der Geld und Ansehen mehr über ein Leben bestimmen als Fragen nach der Wahrheit.

Kinderbuch: "100 Kinder" von Christoph Drösser (104 Seiten, 14 Euro, Gabriel 2020, ab acht Jahren, ISBN: 978-3-522-30537-2). Was wäre, wenn die Welt ein Dorf von 100 Kindern wäre? Diese komplexe Frage steht zu Beginn des beeindruckenden Sachbuches, das die Welt der Kinder ergründet. Das Tableau der einzelnen Bereiche ist vielfältig und zeigt, wie unterschiedlich Kinder aufwachsen.

Bilderbuch: "Hans Christian Andersen – Die Reise seines Lebens" von Heinz Janisch (56 Seiten, 16 Euro, NordSüd 2020, ab vier Jahren, ISBN: 978-3-314-10422-0). Eine Einladung in die literarische Welt des Erzählers Hans Christian Andersen, feinfühlig in Bild und Ton. Märchen werden mit Stationen seines Lebens verknüpft, die Illustratorin greift auf Elemente der Graphic Novel zurück.

Hörbuch: "Der Junge aus der letzten Reihe" von Onjali Q. Raúf (4 CDs, circa 300 Min. 16,95 Euro, ab zehn Jahren, ISBN 978-3-96632-010-8). Eine sensible Abenteuergeschichte über Menschlichkeit, Freundschaft, Integration und Grenzen, die konsequent aus der Sicht der zehnjährigen Alexa erzählt wird und glaubhaft den naiven kindlichen Blick einnimmt.

App: "Fips' knallbunte Geräusche" (ab 0,59 Euro, Berlin: 1fixBOOKs 2019, ab drei Jahren.) Die App ist bei Google Play und iTunes erhältlich und erfordert Android 4.1, iOS 9.0 oder neuere Systeme. Die App besticht durch die bewusst einfache Gestaltung: Wenn die skizzenhaft gezeichneten 25 Tiere oder Gegenstände in Bewegung kommen, ertönt nicht nur ein typisches – mitunter überraschendes – Geräusch, die Veränderung wird auch mit wenigen Strichen und gezielten farblichen Akzenten umgesetzt. Eine bunte Geräuschkulisse für die jüngsten App-Nutzer, die die eigene Fantasie anregt.