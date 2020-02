Mainstockheim vor 44 Minuten

Neuer Vorstand sichert Zukunft des FC Mainstockheim

Das sich in der Jahreshauptversammlung 2019 abzeichnende Debakel um den 1. FC Mainstockheim, sich 100 Jahre nach seiner Gründung mangels Vorstandes aufzulösen oder sich dem Turnverein anzugliedern, ist abgewendet. Vorsitzender Franz Rüdling, sein Vize Manfred Trinklein, Kassier Ralf Menger und Schriftführer Volker Grießmann verfolgten unbeirrt ihren eingeschlagenen Weg, sich nach 18 Jahren in Verantwortung aus der Vereinsleitung zurückzuziehen. In zahllosen Gesprächen gelang es ihnen, Nachfolger zu finden, die die Geschicke des FC fortan führen.