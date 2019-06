Neuer Vorstand für die HSG

Das Ende einer Ära naht: Bei der Mitgliederversammlung der Handballspielgemeinschaft (HSG) Volkach am 24. Junii wird Helmut Liebenstein nicht mehr für das Amt des ersten Vorsitzenden kandidieren. Dies teilt die Spielgemeinschaft mit.

Seit Gründung des Vereins im Jahr 1995, also 24 Jahre, ist der Volkacher Helmut Liebenstein Vorsitzender der HSG – und davor bereits Handball-Abteilungsleiter, als man noch zum VfL Volkach gehörte. Bereits im vergangenen Jahr kündigte Liebenstein seinen Rückzug an und forderte seinen Verein auf, sich eine Lösung für seine Nachfolge zu überlegen.

Vorstand wird durch Beirat unterstützt

Bei der Mitgliederversammlung wird nicht nur ein neuer Vorsitzender gewählt, sondern auch über eine Neuerung in der Vereinssatzung abgestimmt: Neben dem klassischen Vereins-Vorstand, bestehend aus drei Vorsitzenden, Kassier, und Schriftführer soll es künftig einen Beirat geben. Dieser soll den Vorstand in seinen Aufgaben unterstützen und als Bindeglied zwischen Vorstand und Vereinsmitgliedern fungieren.

Hintergrund für diese Umstrukturierung ist die Tatsache, dass viele Vereinsmitglieder Vorstands-Aufgaben scheuen: „Die meisten denken, dass an der Position des ersten Vorsitzenden zu viel Verantwortung hängt und immens viel Zeit für dieses Amt beansprucht wird. Deswegen ist es auch so schwierig, einen Nachfolger für Helmut Liebenstein zu finden“, so Lisa Weimann, 3. Vorsitzende der HSG Volkach. „Um zu demonstrieren, dass eben diese Verantwortung nicht von wenigen, sondern möglichst vielen geschultert werden kann, haben wir uns entschieden, einen Beirat zu gründen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Ein möglicher Nachfolger für Helmut Liebenstein ist laut HSG bereits gefunden: Volker Menz möchte sich in der Jahreshauptversammlung am 24. Juni zur Wahl aufstellen lassen.