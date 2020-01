Possenheim vor 40 Minuten

Neuer Vorstand: Jugendverein Possenheim wird volljährig

Die Neuwahlen des Jugendvereins Possenheim gingen schnell über die Bühne. In ihren Ämtern bestätigt wurden der Vorsitzende Florian Müller und Schriftführer Benedikt Pfeuffer sowie Facility-Manager Peter Hartmann. Stellvertretender Vorsitzender und Getränkewart wurde in Abwesenheit Stefan Düll, neue Kassiererin Elisa Kraus. Die neuen Kassenprüfer sind Eva Kräutlein und Johannes Hartmann. So geht es mit einem neuen Vorstand und neuen Ideen in die Volljährigkeit: Den Jugendverein gibt es seit 2001.