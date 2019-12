Neuer Volontär in Kitzingen: Vom Untermain ins "echte Franken"

Eigentlich kommt Lukas Kutschera aus Aschaffenburg. Die längste Zeit hatte er im letzten Zipfel der Region also nur wenig mit dem "echten Unterfranken" zu tun. Das änderte sich, als er 2015 zum Studieren nach Würzburg zog. Aus Schlappeseppel-Bier wurde schnell Frankenwein. Sowohl harte als auch weiche Bs fanden in seinen Sprachgebrauch, genauso wie die fränkischen Ts und Ks. "Ich hab mich also erfolgreich integriert", sagt er und lacht.

In Franken fand der 23-Jährige auch zu seiner Leidenschaft für Journalismus. Während eines Praktikums in der Würzburger Main-Post-Redaktion machte er die ersten Gehversuche. Schnell merkte er, dass er im Journalismus seine Zukunft sieht. Seit April ist er Redaktionsvolontär bei der Main-Post. Seine erste Station war von Mai bis Oktober die Lokalredaktion Marktheidenfeld.

Für das nächste halbe Jahr ist Lukas Kutschera jetzt in Kitzingen. Besonders interessiert er sich für gesellschaftliche Themen sowie für Kunst, Kultur und Geschichte. Er sagt: "Ich freu mich auf Euch und Eure Geschichten."