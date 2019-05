Neuer Traktor für den Bauhof

"Der Pflegeaufwand für die gemeindlichen Flächen von Kleinlangheim und seinen Ortsteilen Atzhausen und Haidt/Stephansberg wird immer größer", erklärte Bürgermeisterin Gerlinde Stier in der Ratssitzung am Dienstagabend.

Da hierfür entsprechendes Arbeitsgerät benötigt wird, traf die Ratsrunde die einmütige Entscheidung, für die Leute vom Bauhof einen neuen Traktor mit Mulchgerät und Frontkehrmaschine anzuschaffen. Der alte Traktor war in die Jahre gekommen und hatte zudem keine Kabine, "was nicht gut für den Winterdienst ist", wie die Bürgermeisterin sagte. Die Wahl fiel auf ein Fahrzeug der Firma Maderstock zum Preis von rund 47 000 Euro, das sich Bauhofleiter Karl-Heinz Umbeer zuvor in Sinsheim persönlich angeschaut hatte. Der Traktor soll nun den Grundstock der Maschinen und Gerätschaften des Bauhofs ergänzen.

Strengere Auslegung des Begriffs "Wohngebiet" gesetzlich vorgegeben

Außerdem ging es ein weiteres Mal um Festsetzungen für den Bebauungsplan des Baugebiets Am Graben. In der Sitzung am 18. April waren Textänderungen und zusätzliche Gutachten beschlossen worden, da eine strengere Auslegung des Begriffs "Wohngebiet" gesetzlich vorgegeben worden war und die Auswirkungen des Lärms, der durch die Erschließungsarbeiten entsteht, auf das benachbarte Wohngebiet in die Berechnungen einbezogen werden müssen. Nun ging es um eine zusätzliche textliche Änderung für die Einleitung und Durchführung eines ergänzenden Verfahrens. Die Bürgermeisterin erklärte dazu, dass der Paragraph 13 B des Baugesetzbuchs ins Leben gerufen wurde, um möglichst schnell Bauland zu schaffen, aber auch strengere Auflagen beinhalte.

Nach Aussage von Stefan Adam, Bauamtsdezernent der VG Großlangheim, sei im Ratsbeschluss vom 18. April in der textlichen Festsetzung zum Ausschluss zusätzlicher Nutzung der Begriff "Wohnnutzung" nicht hinreichend deutlich geworden, da sich der Ausschluss nicht auf sportliche oder kulturelle Zwecke beziehe. Die textliche Änderung werde nicht zuletzt deshalb notwendig, um auch einen Kinderspielplatz zu ermöglichen. Der Rat stimmte geschlossen für die notwendige Änderung des Textes.

Noch einmal auf der Tagesordnung war das Angebot der Firma HIMA zu Fahrbahnmarkierungen zum Preis von etwa 4000 Euro. Die Bürgermeisterin berichtete, dass ein Gespräch mit Bauhofleiter Umbeer ergeben habe, dass diese Arbeit von den Leuten des Bauhofs in zwei Tagen erledigt werden könnte. Die Vergaben an die Firma HIMA wurden deshalb einstimmig aufgehoben.