Neuer Schweinestall erhitzt die Gemüter

Die Pläne eines Ferkelerzeugers in Bibergau stinken manchen Stadträten beträchtlich. Die Krug Lerchenberg GbR (Döckingen) hat in dem Dettelbacher Ortsteil einen bestehenden Betrieb mit drei Schweineställen übernommen und will diesen nun erweitern.

Gedacht ist im Endausbau an einen neuen Stall mit 120 Abferkelplätzen. Die Mehrheit der Räte versagte in der Sitzung des Dettelbacher Stadtrats am Montag einem entsprechenden Antrag ihre Zustimmung. Er wurde mit 9:8 Stimmen abgelehnt.

Besorgte Bürger

Etliche Bibergauer Bürger, so berichteten einige Stadträte, seien aufgrund der Pläne des Landwirts besorgt - vor allem mit Blick auf die befürchtete Geruchsbelästigung. Deshalb hatten sich einige Räte auf den Weg gemacht, um selbst die Lage vor Ort in Augenschein zu nehmen und mit dem Betreiber zu sprechen. Mit dabei war Michael Hartmann. Der SPD-Stadtrat: "Das große Plus ist, dass die Schweine aus dem innerörtlichen Stall heraus kommen". Es wäre daher "das Schlimmste, wenn alles so bleibt wie es ist."

Ganz anders schätzte zweier Bürgermeister Herbert Holzapfel (FW) die Lage ein und schnürte ein ganzes Bündel an Bedenken. Der Betreiber sei kein bäuerlicher Betrieb, durch die Ausbringung von Gülle sei eine zusätzliche Nitratbelastung des Grundwassers zu erwarten und die CO2-Belastung nehme zu. Er rief dazu auf, ein Zeichen zu setzen. Er wundere sich auch, dass kein Bibergauer in der Sitzung war und rief dazu auf, eine entsprechende Bürgerinitiative zu gründen.

"Fachlich falsch"

Dem hörte Siegfried Voltz (Ortssprecher Schernau, CSU) mit Kopfschütteln zu. Es sei "fachlich alles falsch", was Holzapfel angeführt habe. Sowohl die Gülleausbringung als auch die CO2-Belastung werde im Verfahren berücksichtigt und eingerechnet. Er sei froh, dass mit dem Betrieb in Bibergau weiter gehe. Dort arbeiten nach seinen Aussagen vier Familienmitglieder, es gebe nur einen Angestellten. Voltz riet Holzapfel, nicht "so platt daher zu kommen".

Bürgermeisterin Christine Konrad betonte, dass die Stadt nicht "Herr des Verfahrens" sei. Die Genehmigungsbehörde ist das Landratsamt Kitzingen, das die Stadt Dettelbach um eine Stellungnahme gebeten habe.