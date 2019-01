Neuer Revierförster stellt sich vor

Für den Gemeindewald Sommerach ist ein neuer Revierförster zuständig. In der jüngsten Ratssitzung stellte sich mit Andreas Hiller aus Markt Herrnsheim der Nachfolger von Max Bartholl vor.

Im Zuge der Jahresbetriebsplanung 2018/2019 der Gemeinde Sommerach erinnerte Hiller unter anderem an die Sturmschäden im September vergangenen Jahres. Man habe in der zirka 27 Hektar umfassenden Waldfläche, die zur Gemeinde Sommerach gehören, relativ viel Glück gehabt. In den geschlossenen Beständen sei fast gar nichts passiert, berichtete der Revierförster. Hiller gab eine Übersicht über die geplanten Maßnahmenblöcke wie Pflanzung, Nachbesserung und Pflege und nannte als Zielsetzung unter anderem die Beseitigung der Sturmschäden, die Verkehrssicherung entlang des Waldweges sowie die Sicherung der Kultur. Den geplanten Holzeinschlag im Forstjahr 2019 bezifferte der Förster auf 170 Festmeter, die Holzernte beträgt laut Plan 100 Festmeter. Einnahmen und Ausgaben halten sich beim Jahresbetriebsplan 2018/19 nahezu die Waage. Ein kleiner Überschuss wird erwartet.

Weitere Punkte im Sommeracher Gemeinderat:

Laut einstimmigen Ratsbeschluss gewährt die Gemeinde der Bücherei Sommerach einen freiwilligen Zuschuss von 1000 Euro.

Zugestimmt wurde der Anschaffung mehrerer Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr Sommerach. Die Kosten belaufen sich auf 4036 Euro.

Keine Bedenken erhebt die Gemeinde Sommerach gegen die erste Änderung des Bebauungsplanes für das Gewerbe- und Industriegebiet "Sonnenberg" der Stadt Volkach. Die Planung sieht insbesondere die verkehrliche Anpassung bedingt durch die geplante Errichtung des Kreisverkehrs sowie die Festsetzung der Mindestgrundstücksgröße für das Industriegebiet mit 3000 Quadratmetern vor.

Das Volkacher Büro Elmar Bedacht erhielt zum Angebotspreis von 4640 Euro den Auftrag zur Erstellung der Statik für das geplante WC-Gebäude auf dem Parkplatz am "Schwarzacher Tor".

Anerkannt wurden die Kosten von 7240 Euro für die Umlegung der Stromleitungen im Baugebiet "Südlich der Volkacher Straße 3".

Um der gemeindlichen Verkehrssicherungspflicht nachzukommen, sind diverse Baumpflegemaßnahmen erforderlich. Den Auftrag zur Ausführung der Arbeiten erhielt das Ochsenfurter Unternehmen Garten-Lindner zum Preis von 4190 Euro.

Zwei Sitzbänke werden laut Bürgermeister Henke im Bereich des Rathausplatzes an der Westseite installiert. Die Landfrauengruppe Sommerach erklärte sich bereit, die Kosten von 3950 Euro für die Anschaffung zu übernehmen. Die Montage der Bänke erfolgt durch den Bauhof der Gemeinde, teilte der Bürgermeister mit.

Den erforderlichen Renovierungsarbeiten in der InfoVinothek stimmten die Räte zu. Laut Bürgermeister Henke betragen die Kosten voraussichtlich 10 000 Euro.

Anerkannt wurde die Rechnung über 5750 Euro für die Dachreparaturen am Sommeracher Rathaus. In diesem Zusammenhang teilte Henke mit, dass die Verwaltung beauftragt wurde, eine Versicherung für Sturmschäden zu prüfen.