Neuer Platz für den Maibaum

Allzu viel Zeit bleibt nicht mehr, bis am 30. April auch in Rüdenhausen wieder der Maibaum aufgestellt wird. Weil der Kirchplatz als zentrale Fläche bei der Dorferneuerung neu gestaltet wird, muss sich die Burschenschaft als Veranstalter etwas einfallen lassen.

Im Gemeinderat trug Bürgermeister Gerhard Ackermann nun vor, was von Seiten des Vereins gedacht ist. Zum einen muss der Standort für den Baum um einige Meter verlegt und gleichzeitig verbessert werden. So wird die Birke künftig im Bereich zur Kirchenscheune hin aufgestellt. Dort will die Burschenschaft eine Ständer-Vorrichtung mit Fundament im Boden einbauen, was auch aus Sicherheitsgründen nötig sei, wurde argumentiert.

Das Material samt der Arbeiten würden auf rund 7000 Euro kommen; der Verein fragte wegen eines Zuschusses von Seiten der Kommune. Die Räte zeigten sich dem Vorhaben gegenüber aufgeschlossen. Sie beschlossen, dass die Gemeinde ein Drittel der Kosten übernimmt, den Rest steuert die Burschenschaft bei.

Ob ein Zuschuss im Rahmen der Dorferneuerung möglich ist, wird geklärt. Der Antrag dazu, wie auch den Auftrag an die Firmen, läuft über die Gemeinde.

Mitfahrerbank am Ortsende

Außerdem wurde in der Ratssitzung bekannt gegeben, dass eine Mitfahrerbank in Richtung Wiesentheid auf der Fläche der OMV-Tankstelle aufgestellt wird.

Außerdem wurde besprochen, dass der Weg von der Greuther Straße aus zur Schirnbachquelle verbessert werden soll. Die geschotterte Oberfläche sei nicht gerade ideal. Was man zur Verbesserung tun könne, will der Bürgermeister mit der Baufirma besprechen, die dort noch arbeitet.