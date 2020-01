Neuer Gemeindereferent für FEG Kitzingen

Am Sonntag, 19. Januar, um 14 Uhr wird in der freien evangelischen Gemeinde Kitzingen der neue Gemeindereferent Matthias Leutz offiziell in sein Amt eingeführt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gemeinde hervor.

Matthias Leutz wurde 1987 in der schwäbischen Stadt Göppingen geboren. Aufgewachsen ist er im Dorf Hattenhofen. Zusammen mit vier Geschwistern verbrachte er dort die meiste Zeit seines Lebens. Nach der Schulausbildung absolvierte er eine Ausbildung bei der Bundesagentur für Arbeit in der Arbeitsverwaltung. Dort arbeitete er auch für mehrere Jahre.

Er entschloss sich dann, noch eine theologische Ausbildung in Ostfildern bei Stuttgart zu beginnen. Diese ging von 2015 bis 2019. Von 2017 bis 2019 arbeitete er bereits als Gemeindereferent in Ausbildung bei einem Evangelischen Gemeinschaftsverband in Baden. Im Oktober 2019 schloss Matthias Leutz seine theologische Ausbildung ab und suchte eine Stelle im pastoralen Dienst.

Seit dem 1. Januar ist Matthias Leutz als Gemeindereferent angestellt bei der freien evangelischen Gemeinde Kitzingen. Er freut sich laut Mitteilung über die neuen Aufgaben und Herausforderungen, die diese Arbeit mit sich bringt. Seine Diensteinführung findet am 19. Januar um 14 Uhr im Gemeindezentrum der freien evangelischen Gemeinde Kitzingen, Franzensbader Straße 1, statt.