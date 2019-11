Kitzingen vor 1 Stunde

Neuer Elternbeirat im Kindergarten St. Johannes

Nach dem Umzug im August in die Marshall Hights und einem Leitungswechsel fanden jetzt im katholischen Kindergarten St. Johannes in Kitzingen Elternbeiratswahlen statt. In der Sitzung wurde sowohl der Elternbeirat des Jahres 2018/2019 verabschiedet, als auch der für das neue Kindergartenjahr begrüßt. Dieser setzt sich aus zehn Mitgliedern zusammen, heißt es in einer Mitteilung. Die Aufgaben wurden intern wie folgt verteilt: Claudia Kuhn (Vorsitzende), Tina Leonhardt (Stellvertreter), Martina Kroiß (Schriftführerin), Ulrike Sampfaß (Kassier), Beisitzer: Jennifer Stiffler, Lisa Kapphan, Marina Schwarz, Nicole Godlejewski, Dawood Hewa, Duha Jassem, Samir Rustamov und Jemila Shifa Kumsa.