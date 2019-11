Neuer Dekan für das katholische Großdekanat Ansbach

Der neue Dekan des Katholischen Dekanates Ansbach ist gewählt und wurde von Erzbischof Ludwig Schick in seinem Amt bestätigt: Ab 1. Januar 2020 ist der leitende Pfarrer Gerd Richard Neumeier (Uffenheim) als erster Dekan des neuen Dekanates Ansbach ernannt, zu dem auch der Seelsorgebereich Dreifrankenland im Steigerwald gehört.

Im Rahmen des Umstrukturierungsprozesses im Erzbistum Bamberg wurden laut Pressemitteilung aus den vormals 95 Seelsorgeeinheiten (Pfarreiverbünde) mit Wirkung ab 1. September 35 neue Seelsorgebereiche errichtet. Nötig geworden ist diese Entwicklung durch die schrumpfende Zahl aller Berufsgruppen in der Gemeindearbeit und natürlich der ebenso geringer werdenden Zahl der Priester.

Das Dekanat Ansbach setzt sich zusammen aus dem Katholischen Seelsorgebereichen Ansbach Stadt und Land, dem Katholischen Seelsorgebereich Dreifrankenland im Steigerwald und dem Katholischen Seelsorgebereich Oberer Aischgrund zusammen. So leben im Erzbischöflichen Dekanat Ansbach aktuell 46 279 Katholiken, angefangen von Iphofen, Willanzheim und Seinsheim bis in die Regionen Schlüsselfeld, Scheinfeld, Neustadt/Aisch, Bad Windsheim, Uffenheim, Ansbach, Rothenburg und Schillingsfürst. Damit berührt das Dekanat Ansbach in seiner Fläche alle fränkischen Bezirke (Ober-Mittel und Unterfranken) und ist in dieser Form wahrscheinlich einzig, heißt es weiter.

Dekan Neumeier wird weiterhin in Uffenheim wohnen und seine Aufgaben von dort aus wahrnehmen. Unterstützt wird er von zwei Prodekanen Pfarrer Wolfgang Dettenthaler (Schlüsselfeld) und Pfarrer Dieter Hinz (Ansbach).