Neuer Besitzer bei Hiller Landtechnik Metallbau

Seit 1. Januar hat die Firma Hiller Landtechnik Metallbau in Markt Herrnsheim einen neuen Besitzer. Inhaber Friedrich Hiller übergab das Unternehmen, das er vor rund 30 Jahren von seinem Vater Matthäus übernommen hatte, an Hubertus von Crailsheim.

Hubertus von Crailsheim, der mit seiner Familie in Iphofen wohnt, war nach seinem Maschinenbaustudium bei John Deere international und national beschäftigt und hatte in den letzten Jahren den Landmaschinenhändler Zürn geleitet, heißt es in einem Presseschreiben. Ebenso verfügt er über Erfahrungen im Stahlbaubereich. Die Firma läuft künftig unter dem Namen HvC Landtechnik Metallbau.