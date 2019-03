Neuer Bebauungsplan bleibt unverändert

Der Gemeinderat beschäftigte sich mit dem Bebauungsplan "An der Schulstraße" und den dazu eingegangenen Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange. Wie Bürgermeister Rainer Ott ausführte, gab es keine Stellungnahmen seitens der Bürger.

Das Amt für ländliche Entwicklung zeigte für die Gemeinde Entwicklungspotenziale bis 2028 auf, die zu einem Bevölkerungsrückgang um zehn Prozent führen könne. Durch die Ausweisung neuer Bauplätze am Siedlungsrand werde das Leerstandsrisiko im Ortskern verstärkt.

In der Auswertung einer Eigentümerbefragung ergab sich, dass ein Eigentümer in naher Zukunft bauen und fünf weitere den aktuellen Leerstand in Bälde selbst bewohnen wollten. Somit ergeben sich nach der Rechnung der Gemeinde derzeit nur drei unbebaute Grundstücke. Für einen liege aktuell ein Bauantrag vor, berichtete Bürgermeister Ott. Auch für das neue Baugebiet gebe es bereits vier Anfragen. Das Planungsvorhaben blieb unverändert.

Der Bayerische Bauernverband notierte einen sehr schlechten Zustand eines in die Langgasse einmündenden Flurweges und wünschte sich zur leichteren Bewirtschaftung einen vier Meter breiten öffentlichen Grünstreifen an der Grenze zum Ackerland. Der Gemeinderat blieb bei seiner Feststellung, dass 1,5 Meter öffentlicher und ein drei Meter breiter privater Grünstreifen ausreichten.

Auch der Hinweis des Kreisjugendringes Kitzingen, den ursprünglich festgelegten Spielplatz ersatzlos zu streichen, blieb weitgehend unberücksichtigt. Es soll kein neuer Spielplatz gebaut werden, es ist jedoch der Aufbau einzelner Spielgeräte vorgesehen.

Es bleibt ferner dabei, dass alle nicht glänzenden Materialien zur Dacheindeckung erlaubt werden. Der Gemeinderat will damit so wenige Vorgaben wie möglich machen. Im Einzelfall sind Regelungen im Kaufvertrag möglich.

Schließlich stimmte die Ratsrunde der Änderung des Bebauungsplanes "An der Schulstraße" einstimmig zu.

In einem Schreiben wandte sich der Kommandant der Feuerwehr Martinsheim Thomas Nagler an den Gemeinderat und erinnerte an eine ausstehende Bedarfsplanung, die die Gemeinde vornehmen sollte. Mit dem Hinweis wird sich zunächst der Bürgermeisterausschuss der Verwaltungsgemeinschaft beschäftigen, erklärte Ott dazu.

Im Ortsbereich überwiegen Stichleitungen der Wasserversorgung. Die fehlende Ringleitung kann jedoch die Löschwasserversorgung beeinträchtigen. Dazu holt Ott zunächst Informationen bei der Fernwasserversorgung Franken ein.

Zur Kenntnis nahm die Ratsrunde schließlich den Hinweis, dass für die in Martinsheim vorhandenen Atemschutzgeräte die TÜV-Genehmigung ausläuft.

Weitere Themen am Ratstisch:

Gegen die Überdachung eines ehemaligen Fahrsilos als Liegefläche für Rinder im Außenbereich gab es keine Einwände.

Bei der Solaranlage Turmäcker in der Gemarkung Gnötzheim ging es um eine Leitungsverlegung in einem Feldweg. Die erforderliche Genehmigung soll wenn möglich in den bestehenden Vertrag aufgenommen werden, ansonsten wird ein gesonderter Gestattungsvertrag ausgearbeitet.