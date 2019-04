Kitzingen vor 1 Stunde

Neue öffentliche Toilette

Pünktlich zur Eröffnung der Outdoorsaison am 1. Mai mit dem „MainFestival“ erweitert die Stadt ihr Angebot an öffentlichen Toiletten und reagiert damit auf die Wünsche der Besucher am Stadtbalkon und Bleichwasen. Die Stadt mietet die WC-Anlage, die an das Gasthaus „Goldene Gans“ angegliedert ist und stellt sie zur öffentlichen Nutzung zur Verfügung.Die WC-Anlage ist täglich von 6.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet, nur in den Wintermonaten November bis Februar ist sie witterungsbedingt geschlossen.Die Anlage ergänzt das Angebot am Bleichwasen, wo bisher nur die Toiletten im Vereinsheim Rot-Weiß öffentlich zugänglich waren.Die Stadt bittet alle, pfleglich mit dieser öffentlichen Einrichtung umzugehen.