Neue Wohnblocks mit Blick auf den Main in Planung

Mehrgeschosshäuser mit Blick auf den Main verkaufen sich derzeit gut und teuer. Ein Beispiel dafür sind die Blocks auf dem ehemaligen BayWa-Gelände in Kitzingen. Am anderen Stadtende, in der Mainstrockheimer Straße 37, plant nun der Immobilienunternehmer Dirk Wittmann den Bau von drei viergeschossigen Wohnblocks.

Für den Bau von zwei solcher Blocks gibt es eine Baugenehmigung aus dem Jahr 2012, die auch noch gültig ist. Inzwischen präferiert der Bauherr allerdings drei Gebäude. Die Anzahl der Wohnungen variiert nur minimal: 2012 waren elf Wohnungen geplant; nun sind es zwölf, weil es zwar mehr, aber dafür kleinere Häuser werden sollen.

Wie kann man die Bauhöhe begrenzen?

Grundsätzlich hat der Kitzinger Bauausschuss des Stadtrats keine Einwände, allerdings entspann sich eine lange Diskussion um die Höhe der Gebäude. Da die Tiefgarage in Wirklichkeit eine "Hochgarage" sein soll, die Einfahrt also oberhalb der Straßenkante liegen würde, kämen die darüber liegenden Wohnungen hoch hinaus. Im Ausschuss fühlten sich Redner an "Türme" erinnert. Wahrscheinlich, so vermuteten es die Räte, ist das der Tatsache geschuldet, dass die Gebäude in den Hang hinein gebaut werden sollen. Schon jetzt bekäme die Erdgeschoss-Wohnung an der Hangseite kein Tageslicht.

Nach langer Diskussion über die Varianten, die Bauhöhe zu begrenzen, entschied der Ausschuss, dass die Verwaltung nochmals mit dem Bauwerber sprechen soll. Das Ziel: die bisherig genehmigte Höhe nicht zu überschreiten. Aus Sicht des Ausschusses gibt es dafür zwei Möglichkeiten: die Tiefgarage zumindest ebenerdig einzuplanen oder auf ein Geschoss ganz zu verzichten.