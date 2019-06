Neue Wege bei der Fußwallfahrt nach Gößweinstein

Eine jahrhundertealte Tradition wird in Großlangheim mit der Fußwallfahrt nach Gößweinstein gepflegt. An den Pfingsttagen machen sich die Pilger auf den Weg zum Gnadenort der heiligsten Dreifaltigidenkeit. Die erste Etappe am Pfingstsamstag geht bis Pommersfelden und am Pfingstsonntagabend erreicht man das Ziel. Nach einem Ruhetag geht es wieder zurück und insgesamt werden per pedes etwa 220 Kilometer zurück gelegt. Am Mittwochabend kamen die Wallfahrer wohlbehalten wieder in Großlangheim an, empfangen von Pastoralreferent Hermann Menth und vielen Bekannten und Verwandten.

Seit wann genau der Bußgang nach Gößweinstein stattfindet, ist nicht bekannt. In der vom Großlangheimer Ehrenbürger und langjährigen Wallfahrtsführer Anton Käsbauer verfassten Langemer Chronik ist zu lesen, dass schon 1746 und in den folgenden Jahren Pilgergruppen aus Großlangheim in Gößweinstein verzeichnet sind. Regelmäßig dürfte die Wallfahrt aufgrund eines Gelübdes ab den Jahren 1794/95 stattgefunden haben, als Großlangheim von den damaligen pestartigen Epidemien verschont blieb.

In der Chronik ist auch zu lesen, dass nach den beiden Weltkriegen die Beteiligung besonders hoch war. Als in der Mitte der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts der Verkehr stark zunahm, kam die Wallfahrt fast zum Erliegen und es erfolgte einige Jahre lang nur der Hinweg zu Fuß, während zurück mit dem Bus gefahren wurde. Anton Käsbauer ist es zu verdanken, dass seit 1983 die Wallfahrt wieder hin und zurück zu Fuß erfolgt. Seitdem hat Otto Sterk als Käsbauers Nachfolger im Amt des Wallfahrtsführers keine Wallfahrt versäumt, Karola Böhm fehlte nur ein einziges Mal. Dass der Bußgang immer sehr gut organisiert wird, ist auch einem gewissen Stamm zu verdanken, der unter der Regie der jetzigen Wallfahrtsführerin Karin Straßberger sehr viel Vorarbeit leistet.

So geht eine Gruppe die Strecke vollständig ab, um den Weg zu erkunden, Wegänderungen vorzunehmen, fehlende Hinweisschilder zu ersetzen oder auch mal Gras zu mähen. In diesem Jahr mussten auch Bäume zersägt werden, die ein Sturm umgeworfen hatte. Das war auch der Grund dafür, dass die Strecke zwischen Ilmbach und Ebersbrunn nicht begangen werden konnte. Zudem ist das Gasthaus in Ebersbrunn geschlossen, so dass die Einkehr in Gräfenneuses erfolgte. Zwischen der "Jägertafel" im Wald von Ilmenau und Reichmannsdorf sind die Pilger auf einem Teil des Jakobswegs unterwegs und an der Tafel ist es mittlerweile Brauch, dass es ein Gläschen Sekt gibt und eine Stärkung durch "Wallfahrer-Weihwasser" erlaubt ist.

Begeistert zeigten sich die Wallfahrer vom üppigen Grün und vielen Blumen am Wegesrand und vom schönen Wetter. "Wir haben gebetet, dass es bei uns schön bleibt und in Großlangheim regnet und das ist tatsächlich eingetreten", wie Mechtild Sterk erzählte. Gefreut hat die 54 Wallfahrer beim Festgottesdienst am Pfingstmontag in der Gößweinsteiner Basilika, dass etliche Großlangheimer gekommen waren, um an der Messe teilzunehmen. Beim Bußgang sind jedes Jahr auch einige Auswärtige dabei, darunter auch Leute aus Pommersfelden, von denen zwei die neun Mann starke Musikertruppe verstärkten, die für die Begleitmusik sorgte. Drei Begleitfahrzeuge, in denen Proviant, Gepäck und Musikinstrumente untergebracht waren und die auch mal einen "Fußkranken" aufnahmen, sorgten auch für Streckensicherungen, wenn es um das Überqueren der Straßen ging. Am Donnerstagvormittag traf sich der harte Kern der Wallfahrer im Hof von Karin und Lorenz Straßberger, um die Busse zu säubern und bei Kaffee und Kuchen die Wallfahrt Revue passieren zu lassen.