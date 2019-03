Neue Spitze für das Rote Kreuz in Schwarzach

Seit Anfang des Monats ist Daniel Meuser (im Bild) neuer Bereitschaftsleiter der örtlichen Rotkreuzbereitschaft in Schwarzach am Main. Er folgt auf Fabian Dünninger, der sein Amt aus persönlichen Gründen bereits vor Ablauf der Wahlperiode 2021 zur Verfügung stellte. Der 25-jährige Daniel Meuser ist gebürtiger Schwarzacher und erst verhältnismäßig kurz beim BRK tätig. 2016 absolvierte er die Ausbildung zum Sanitäter und durchlief fortan weitere Grundausbildungen. In diesem Jahr steht nun die Weiterbildung zum Rettungssanitäter an. Sein praktisches Wissen konnte er bereits mehrfach als Helfer vor Ort unter Beweis stellen, heißt es weiter in einer Pressemitteilung.