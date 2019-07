Neue Spielsachen für die Grundschule

"Huuuurrrrra, die neuen Spielsachen sind da!", riefen die Kinder der beiden Grundschulen Maindreieck in Marktbreit und Marktsteft. Der Elternbeirat übergab gemeinsam mit der Rektorin Brigitte Ertl im Beisein vieler Schüler die neuen Spielsachen mit einem Warenwert von 1000 Euro für die spielerische Gestaltung der Schulpausen, wie es im Schreiben an die Presse heißt.

Diese stehen jedem Kind in der Pause zur Verfügung. Die alten Spielsachen in den Spielehäusern waren bereits in die Jahre gekommen und mussten dringend ersetzt oder vervollständigt werden.