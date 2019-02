Neue Schulsanitäterinnen ausgebildet

Ein Ausbilder der Wasserwacht Iphofen veranstaltete in der Mädchenrealschule in Volkach eine Fortbildung und einen Erste-Hilfe-Kurs für Schulsanitäterinnen. Das teilte die Realschule mit. Insgesamt nahmen 21 Schulsanitäterinnen am Kurs teil. Als Überraschung für die Teilnehmerinnen kam der Ausbilder nicht alleine, sondern hatte seinen kleinen zweijährigen Sohn Max im Gepäck. Die achtstündige Ausbildung besteht aus theoretischen und praktischen Teilen. Nach dem erfolgreichen Lehrgang gibt es nun zehn neu ausgebildete und elf bestens fortgebildete Schulsanitäterinnen an der Mädchenrealschule, heißt es in der Mitteilung.