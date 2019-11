Volkach vor 45 Minuten

Neue Schülerlotsen an der Grund- und Mittelschule Volkach

An der Mittelschule Volkach wurden in den letzten Wochen 15 Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen von Polizeihauptmeisterin Sabine Diener intensiv in der Verkehrserziehung geschult und zu neuen Schülerlotsen ausgebildet. Das Bild zeigt die erfolgreichen Teilnehmer Alica Buchert, Finja Lange, Linsay Goldschatz, Patricia Thurn, Yaren Kloß, Olivia Kavac, Luke Sawadsky, Leonie Ehmann, Franz Hartlieb, Maurice Ruckert, Lukas Schmiedel, Johannes Hubner, Joshua Porteous, Benedikt Dinkel und Cedric Spiegel zusammen mit ihrer Ausbilderin, der Polizeihauptmeisterin Sabine Diener, Verkehrslehrerin Anita Thein sowie Rektor Rainer Dotterweich.