Neue Schülerlotsen an der Grund- und Mittelschule Volkach

An der Mittelschule Volkach wurden in den letzten Wochen acht Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen von Polizeioberkommissar Norbert Müller intensiv in der Verkehrserziehung geschult und zu neuen Schülerlotsen ausgebildet, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Bild zeigt die stolzen und erfolgreichen Teilnehmer zusammen mit ihrem "Ausbilder" Polizeioberkommissar Norbert Müller, Verkehrslehrerin Anita Thein sowie Rektor Rainer Dotterweich, dem ersten Gratulanten nach der theoretischen Prüfung und der praktischen Einweisung auf dem Schulgelände.