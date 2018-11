Neue Runde im Streit um Baugebiet

Für das neue Rödelseer Baugebiet „Schlossgrund“ ist ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der Winzer Paul Weltner hat über seinen Rechtsanwalt beim Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg einen Antrag auf einstweilige Anordnung nach Paragraph 123 Abs. 1 Satz 1 VwGo gestellt. Demnach soll die Gemeinde es unterlassen, im Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes „Schlossgrund“ Wegebau und sonstige Erschließungsmaßnahmen vorzunehmen, bevor der Bebauungsplan in Kraft gesetzt wurde. Das ist auch Thema der Gemeinderatssitzung am Montag, 26. November, ab 19 Uhr.

Im geplanten neuen Baugebiet sind Arbeiten schon seit geraumer Zeit im Gang. Rödelsees Bürgermeister Burkhard Klein hatte den Baubeginn auch privat, wie er betont, gepostet. Dies hat zu Unstimmigkeiten geführt – auch im Gemeinderat.

Existenz gefährdet?

Paul Weltner, der das Weingut Weltner führt, fürchtet – wie berichtet – um seine Existenz. Er hat mehrfach unmissverständlich klargestellt, dass der Bebauungsplan nicht zu einer Einschränkung seines Betriebs und seiner Entwicklungsmöglichkeiten führen dürfe.

In der Begründung des Antrags, der dieser Zeitung vorliegt, heißt es, dass die Problematik im Wesentlichen darin besteht, dass auf den neu beplanten Grundstücken die zu berücksichtigten nächtlichen Orientierungswerte für die Lärmemissionen nicht eingehalten werden können. Dies gelte auch bei der Errichtung einer Lärmschutzwand von fünf Meter Höhe entlang des Wirtschaftsweges nordöstlich des Weingutes Weltner.

Vorschlag ist keine Lösung

Dem Vorschlag der Gemeinde Rödelsee, eine Grunddienstbarkeit einzutragen, demnach die Grundstückseigentümer „auf immerwährende Zeit den auf dem herrschenden Grundbesitz betriebenen Weinbaubetrieb, entschädigungslos mit den hiermit zusammenhängenden Emissionen und Immissionen in seinen Grundbesitz dulden, die unvermeidbar sind“, sind für Weltner keine Lösung. Weil, wie er aus einem Ministeriumsschreiben und Aussagen aus der Abteilung Bauen und Planungsrechts des Landratsamtes entnehmen kann, Dienstbarkeit wenig brächten, da diese, wie es heißt, im öffentlich-rechtlichen Sinne keine Wirkung hätten.

Thema in der Gemeinderatssitzung an diesem Montag mist auch der Billigungs- und Auslegungsbeschluss zur vierten Änderung des Flächennutzungsplans. Dies ist nämlich notwendig, damit das Landratsamt über eine Genehmigung des vorgelegten Bebauungsplans Schlossgrund überhaupt entscheiden kann.