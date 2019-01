Neue Pendlerparkplätze am Kitzinger Bahnhof

Stadtrat und Stadtverwaltung Kitzingen diskutieren schon lange über eine Neugestaltung des Bahnhofsareals: Vom barrierefreien Zugang zu den Zügen, über einen Zentralen Omnibusbahnhof bis zur Ausweitung der Pendlerparkplätze im Umfeld reichen die Themen. Noch ist nichts davon Realität.

Einen ersten Schritt könnte die Stadt relativ bald im Alleingang angehen: den Bau von neuen Pendlerparkplätzen im Süden des Bahnhofsvorplatzes auf dem städtischen Grundstück entlang des Amalienwegs. Dort, wo vor einigen Jahren Schrebergärten geräumt wurden, könnten 119 Autostellplätze entstehen. Die Stadtverwaltung, so geht es aus einer Vorlage für die Stadtratssitzung am Donnerstag, 19 Uhr, im Rathaus hervor, steht in Verhandlungen mit staatlichen Stellen, um mögliche Zuschüsse zu erhalten. Zurzeit ist die kostenlose Parkfläche dort noch unbefestigt und bietet deutlich weniger Stellfläche.

Die Verwaltung stellt dem Stadtrat folgenden Zeitplan in Aussicht –immer vorausgesetzt, die Regierung von Unterfranken stimmt einem vorzeitigen Baubeginn zu: Einholung von Angeboten bis 17. März, Stadtratsbeschluss zur Auftragsvergabe am 9. April, geplanter Baubeginn am 29. April.

Zu diesem Thema hat die CSU-Fraktion für die Stadtratssitzung einen Antrag vorgelegt, der ebenfalls behandelt wird. Darin bemängelt die CSU, dass der Bau der Parkplätze nach dem ursprünglichen Zeitplan der Stadtverwaltung schon im Oktober 2018 hätte beendet werden sollen. Nun wird es wohl frühestens Herbst 2019.

Außerdem drängt die CSU darauf, nun Gespräche mit dem neuen Bahnhofsgebäude-Besitzer zu führen, um die anderen Fragen rund um die Neugestaltung des Vorplatzes zu klären.