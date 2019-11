Wiesentheid vor 58 Minuten

Neue Parkplätze am Wiesentheider Schloss

Seit einigen Tagen stehen Paletten mit Pflastersteinen auf der gesperrten Fläche vor dem Wiesentheider Rathaus. Was es damit auf sich hat, ist kurz erklärt: Derzeit wird an den Parkplätzen entlang des Schönbornschen Schlossparks in Wiesentheid gearbeitet. Das Ganze ist der Beginn der Umgestaltung des gesamten Schlossplatzes, den die Gemeinde nun in Angriff nimmt.