Geiselwind vor 1 Stunde

Neue Ministrantinnen in ihr Amt eingeführt

Am 13. Oktober wurden sechs neue Ministrantinnen in der Pfarrkirche St. Burkhard in Geiselwind feierlich in ihr Amt eingeführt. Sie versprachen den Dienst am Altar zu übernehmen und erhielten eine kleine Kreuzkette als Willkommensgeschenk, wie es im Schreiben an die Presse heißt.